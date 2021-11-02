В Мордовии полицейские провели первый этап операции «Надзор»

В Мордовии недавно сотрудниками правоохранительных органов был проведен первый этап оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».
В ходе указанной операции стражи порядка по месту жительства проверили 715 граждан, которые в настоящее время находятся под административным надзором.
Было зафиксировано три случая игнорирования норм административного надзора.
Кроме того, во время проведения операции был установлен надзор в отношении десяти лиц.
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Источник: 13.мвд.рф