В Мордовии полицейские провели первый этап операции «Надзор»

В Мордовии недавно сотрудниками правоохранительных органов был проведен первый этап оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».

В ходе указанной операции стражи порядка по месту жительства проверили 715 граждан, которые в настоящее время находятся под административным надзором.

Было зафиксировано три случая игнорирования норм административного надзора.

Кроме того, во время проведения операции был установлен надзор в отношении десяти лиц.

Также читайте о том, что недавно жителя Саранска осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Источник: 13.мвд.рф