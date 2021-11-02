Житель Ковылкинского района фиктивно прописал в своем доме гражданина Узбекистана

В Ковылкинском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце лета 2020 года 65-летний мужчина, проживающий на территории указанного района Мордовии, фиктивно прописал в принадлежащем ему доме гражданина Узбекистана 1959 года рождения. Фиктивность действия в данном случае объясняется отсутствием реального намерения предоставлять жилье иностранцу.

Сейчас стражи порядка проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф