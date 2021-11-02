В Саранске 24-летняя девушка стала жертвой интернет-мошенника

Покупка сувенирного самурайского меча обернулась для жительницы Саранска потерей денежных средств.

Некоторое время назад 24-летняя горожанка на одном из сайтов обнаружила объявление о продаже сувенирного самурайского меча. Жительница Саранска, заинтересовавшись данным предложением, вышла на связь с продавцом.

Затем горожанка перечислила автору объявления предоплату. Товар девушка так и не получила. Изначально продавец объяснял отсутствие посылки разного рода трудностями, а затем вовсе перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф