Полицейские изъяли наркотики у 20-летнего жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 20-летнего парня.

В ночное время суток возле дома, расположенного по адресу – улица Зеленая Роща, стражами порядка был задержан 20-летний молодой человек, в ходе личного досмотра которого были изъяты синтетические наркотики массой 1,27 г.

Парень заявил, что приобрел запрещенное вещество в целях личного потребления.

В отношении 20-летнего жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф