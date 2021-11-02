Житель Ичалковского района обвиняется в угоне автомобиля

В Ичалковском районе пойдет под суд местный житель, который обвиняется в угоне автомобиля.

Ранним утром 1 января текущего года житель указанного района после новогоднего застолья предложил своему товарищу отвезти его домой на автомобиле. Последний принял данное предложение. В итоге обвиняемый взял ключи от транспортного средства подруги его сестры, которая в этот момент спала.

Молодой человек отвез приятеля домой. На обратном пути транспортное средство под управлением парня было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции. Документов на машину у обвиняемого не было.

Также читайте о том, что жителя Саранска осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Источник: 13.мвд.рф