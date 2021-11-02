В Мордовии сварщика осудили за кражу токарных станков

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в краже двух токарных станков.

В начале октября прошлого года 42-летний житель посёлка Комсомольский, который работает сварщиком на муниципальном предприятии, в конце рабочего дня, воспользовавшись отсутствием свидетелей, распилил два токарных станка, а затем вывез их на своем автомобиле.

Имущество предприятия мужчина сдал в пункт приема металла.

Суд приговорил преступника к 1 году и 1 месяцу исправительных работ.

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Источник: 13.мвд.рф