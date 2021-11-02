В Мордовии полицейские напомнили работникам торговли и сферы услуг о борьбе с фальшивомонетничеством

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов напомнили работникам торговли и сферы услуг, как отличить фальшивые денежные купюры от настоящих.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции также распространили памятки и проверили знание представителями указанной сферы алгоритма действий в случае обнаружения поддельных денежных средств.

С начала нынешнего года на территории республики было зафиксировано шесть случаев сбыта фальшивых банкнот.

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Источник: 13.мвд.рф