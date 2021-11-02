В Саранске после вмешательства прокуратуры ребенок был обеспечен лекарственным препаратом.
Сотрудниками ведомства было установлено, что несовершеннолетний житель Саранска, являющийся инвалидом, нуждается в постоянном приеме лекарственного препарата, которым органы системы здравоохранения его не обеспечили.
Представители прокуратуры обратились в суд с заявлением о возложении на республиканское министерство обязанности обеспечить ребенка лекарством.
После вмешательства прокуратуры ребенок был обеспечен лекарственным препаратом в необходимом количестве.
Также читайте о том, что житель Торбеевского района пойдет под суд по обвинению в повреждении чужого имущества.
Источник: epp.genproc.gov.ru