Житель Саранска во время ссоры избил женщину

В Саранске сотрудниками Росгварии был задержан мужчина, который во время ссоры избил женщину.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 14 февраля, в развлекательном заведении, расположенном по адресу – улица А. Невского. Мужчина 36-летнего возраста поссорился с 39-летней женщиной. Конфликт в определенный момент вышел за пределы словесной перепалки. Мужчина избил женщину, не сумев совладать со своими эмоциями.

Горожанин был задержан сотрудниками Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru