В Ромодановском районе женщина ударила ножом своего сожителя

В Ромодановском районе женщина во время ссоры ударила ножом своего сожителя.

На прошлых выходных в населенном пункте Ромодановский Махоркосовхоз произошел конфликт между 40-летней женщиной и её гражданским мужем. Изначально сожители распивали спиртные напитки. В определенный момент мужчина принялся упрекать сожительницу в том, что она имеет интимные сношения с другими людьми. В итоге произошла ссора.

В ходе выяснения отношений мужчина подошел к сожительнице, держа в руке нож. Последняя схватила руку гражданского мужа, в которой находилось орудие преступления, и направила в сторону его груди. В итоге мужчине было причинено проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов.

Пострадавший был оперативно госпитализирован. Медики спасли мужчину.

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Источник: 13.мвд.рф