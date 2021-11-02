В Мордовии психиатр подозревается в получении взятки

В Мордовии был привлечен к уголовной ответственности психиатр, который подозревается во взяточничестве.

Стражами порядка было установлено, что весной прошлого года 66-летний врач-психиатр за денежное вознаграждение предоставил 20-летнему молодому человеку справку об отсутствии психических расстройств, хотя на самом деле парень имеет заболевание соответствующего характера. Сумма взятки составила 25 тыс. рублей.

На основании упомянутой справки 20-летний молодой человек получил водительское удостоверение.

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Источник: 13.мвд.рф