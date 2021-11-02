Житель Чамзинского района подозревается в угоне автомобиля

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Чамзинского района, который подозревается в угоне автомобиля.

В феврале нынешнего года житель указанной района Мордовии приехал в Саранск. Гражданин гостил у своей подруги. В ночное время суток подозреваемый вышел на улицу, где обратил внимание на то, что дверь машины другого гостя его приятельницы не была заперта. Мужчина решил покататься на чужом транспортном средстве по Саранску, а затем уехать на нём домой.

В центре города гражданин отказался от своей первоначальной затеи, припарковав машину во дворе дома, расположенного по адресу – улица Степана Разина.

В кратчайшие сроки житель Мордовии был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф