В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Перевозчик»

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Всего лишь за один день проведения указанного мероприятия стражами порядка было проверено более 200 автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции составили 73 материала за различные нарушения.

Наиболее частым нарушением в данном случае стало игнорирование правил применения ремней безопасности.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф