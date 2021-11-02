Житель Зубовой Поляны пойдет под суд по обвинению в краже

В Зубовой Поляне суд в скором времени вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении кражи.

В конце сентября прошлого года житель указанного населенного пункта, действуя вместе со своим приятелем, похитил из дома жительницы Зубовой Поляны товарно-материальные ценности стоимостью более 3 тыс. рублей.

Кроме того, в тот же период времени обвиняемый противозаконно проникал в жилые помещения.

В скором времени фигурант уголовного дела, возбужденного по упомянутым фактам, предстанет перед судом.

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Источник: epp.genproc.gov.ru