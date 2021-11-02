В Саранске осудили виновницу ДТП со смертельным исходом

В Саранске выслушала приговор суда местная жительница, по вине которой произошло ДТП со смертельным исходом.

Вечером 28 августа прошлого года 48-летняя жительница Саранска, находясь за рулем автомобиля марки «Шкода» в состоянии алкогольного опьянения, на улице Октябрьской потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем марки «Ниссан».

От полученных телесных повреждений водитель «Ниссана» скончался.

Суд приговорил виновницу аварии к 5 годам лишения свободы. Кроме того, с осужденной была взыскана моральная компенсация в размере 1,5 млн рублей.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Перевозчик».

Источник: epp.genproc.gov.ru