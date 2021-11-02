В Мордовии сотрудник полиции был заключен под стражу по подозрению в получении взятки

В Мордовии был заключен под стражу сотрудник правоохранительных органов, который подозревается в получении взятки.

В феврале нынешнего года сотрудник полиции получил в качестве взятки мобильный телефон, стоимость которого составляет 85 тыс. рублей. За данное вознаграждение мужчина пообещал не проводить мероприятия в отношении двух жителей республики, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудник правоохранительных органов был задержан с поличным.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru