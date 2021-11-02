В Саранске в ДТП пострадал 24-летний парень

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал парень.

Днём 15 февраля на улице Кочкуровской столкнулись два автомобиля марок «Тойота» и «Мерседес». По произошло это из-за того, что 64-летний гражданин, находившийся за рулем первого транспортного средства, на перекрестке не уступил дорогу второй машине.

Телесные повреждения получил 24-летний пассажир «Мерседеса». Молодой человек был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф