В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 15 февраля на улице А. Невского. По предварительной информации, 19-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лифан», совершая левый поворот, врезался в автомобиль марки «Форд», двигавшийся во встречном направлении. Затем второе транспортное средство по инерции выехало на тротуар, где сбило 32-летнюю женщину.

Медицинская помощь понадобилась 31-летнему водителю «Форда» и 32-летней женщине.

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Источник: гибдд.рф