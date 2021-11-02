Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Узбекистана

В Саранске был привлечен к уголовной ответственности местный житель, который причастен к нарушению миграционного законодательства.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре прошлого года 64-летний горожанин прописал в своей квартире гражданина Узбекистана 1977 года рождения, но при этом не имел реального намерения предоставлять жилье иностранцу. В связи с этим обстоятельством действия мужчины можно охарактеризовать в качестве фиктивных.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф