Мошенники из Липецкой области обманули пенсионерку из Саранска

Сотрудники полиции задержали жителей Липецкой области, которые совершили акт мошенничества в отношении пенсионерки из Саранска.

Недавно 81-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что по вине дочери пенсионерки произошло ДТП с пострадавшим. Затем собеседник заявил, что в данном случае можно избежать ответственности за аварию при условии предоставления денежных средств в сумме 100 тыс. рублей. Спустя некоторое время к пенсионерке приехали двое граждан, которым она передала деньги.

В кратчайшие сроки стражи порядка установили личности причастных к мошенничеству. Ими оказались двое жителей Липецкой области 26- и 30-летнего возраста. Данные граждане были задержаны по месту жительства и доставлены в Мордовию.

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Источник: 13.мвд.рф