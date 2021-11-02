Полицейские изъяли марихуану у жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

Некоторое время назад стражи порядка в квартире 35-летнего горожанина обнаружили и изъяли марихуану массой 38 г. Горожанин заявил, что летом прошлого года он собрал дикорастущую коноплю с целью личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Саранска.

В настоящее время продолжается расследование по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф