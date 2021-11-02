В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в повреждении имущества

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в повреждении чужого имущества.

На днях житель Саранска пытался попасть в квартиру своей бывшей гражданской супруги. Последняя не желала видеть бывшего сожителя. Мужчина данный отказ не воспринял всерьез. В итоге попытки горожанина проникнуть в квартиру бывшей гражданской жены обернулись тем, что он повредил входную дверь.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru