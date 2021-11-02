Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Саранска, подозреваемую в краже товаров из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии была задержана местная жительница, которая подозревается в краже товаров из магазина.

Днём 16 февраля в магазине, расположенном по адресу – улица Энгельса, жительница Саранска попыталась пронести мимо кассы товары, за которые она не заплатила. При этом часть покупок данная горожанка всё же оплатила. На выходе из торгового заведения женщина была остановлена охраной магазина.

Сумма ущерба в данном случае составила около 2 тыс. рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали жительницу Саранска.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru