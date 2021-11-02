В Краснослободском районе был задержан пьяный автомобилист

В Краснослободском районе сотрудники Росгвардии совместно с представителями Госавтоинспекции задержали пьяного автомобилиста.

Поздним вечером 16 февраля сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования обратили внимание на автомобиль, траектория движения которого свидетельствовала о том, что водитель может пребывать в состоянии алкогольного опьянения.

Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции представители Росгвардии остановили указанное транспортное средство. За рулем данного автомобиля находился гражданин 1971 года рождения, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также о том, что суд удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора Мордовии о признании недействительным договора аренды.

Источник: 13.rosguard.gov.ru