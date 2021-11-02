Жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенников

В Саранске местная жительница стала жертвой интернет-мошенников.

Некоторое время назад 34-летняя жительница Саранска в одной из популярных социальных сетей обнаружила объявление о продаже каркасного бассейна. Горожанка вышла на связь с продавцом, дабы обсудить приобретение товара. Последний прислал женщине ссылку на сайт, перейдя по которой она указала данные своей банковской карты якобы для последующей оплаты.

Затем с банковского счета горожанки были похищены денежные средства в сумме 16 тыс. рублей, а продавец перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф