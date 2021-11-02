Житель Мордовии добровольно выдал полицейским охотничье ружье

В Рузаевском районе местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции охотничье ружье.
Недавно 61-летний гражданин, проживающий на территории указанного района Мордовии, на добровольной основе выдал полицейским двуствольное охотничье ружье. Мужчина сообщил, что оружие он обнаружил в старом сарае, разбирая вещи. Ранее данная постройка принадлежала отцу жителя Рузаевского района.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Читайте также о том, что жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенников.
Источник: 13.мвд.рф