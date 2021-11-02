Житель Мордовии добровольно выдал полицейским охотничье ружье

В Рузаевском районе местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции охотничье ружье.

Недавно 61-летний гражданин, проживающий на территории указанного района Мордовии, на добровольной основе выдал полицейским двуствольное охотничье ружье. Мужчина сообщил, что оружие он обнаружил в старом сарае, разбирая вещи. Ранее данная постройка принадлежала отцу жителя Рузаевского района.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф