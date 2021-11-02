В Саранске полицейские изъяли наркотики у спортсмена

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у спортсмена.

На днях на территории лесного массива, расположенного в Пролетарском районе города, стражами порядка был задержан 28-летний спортсмен из Волгоградской области, который приехал в Мордовию для участия в соревнованиях. В ходе личного досмотра молодого человека сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой 0,75 г.

Спортсмен заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении жителя Волгоградской области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф