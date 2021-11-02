Житель Саранска перечислил мошенникам 770 тысяч рублей

В Саранске местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному мошеннику.

На днях 28-летнему горожанину позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о подозрительной активности, связанной с его счетом.

Житель Саранска, следуя указаниям незнакомцам, перечислил на несколько продиктованных последним счетов денежные средства в сумме 770 тыс. рублей, полагая, что таким путем ему удастся защитить свои сбережения. После этого якобы работник банка перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф