Уроженца Кадошкинского района оштрафовали за ложный донос

В Мордовии суд вынес приговор в отношении уроженца Кадошкинского района, обвиняемого в заведомо ложном доносе.

В ноябре прошлого года 22-летний житель указанного района Мордовии сообщил полицейским о том, что его знакомый 27-летнего возраста, применяя методику запугивания и угроз, вымогает у него денежные средства.

Стражи порядка выяснили, что заявитель оклеветал своего знакомого. В данном случае имели место два фактора мотивации. Молодой человек действовал, исходя из личной неприязни к знакомому, а также пытался путем ложного доноса обеспечить себе возможность не отдавать 27-летнему гражданину деньги, которые ранее взял у него в долг.

Суд приговорил 22-летнгего гражданина к наказанию в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф