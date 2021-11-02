В Торбеево автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода

В Торбеево несовершеннолетний пешеход попал под колёса автомобиля.

ДТП произошло вечером 17 февраля на улице Б. Хмельницкого. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, а затем сбил 17-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части. Известно, что парень двигался навстречу транспортному средству.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф