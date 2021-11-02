В Рузаевке осудили мужчину, до смерти избившего знакомого

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении мужчины, который до смерти избил своего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 1 августа прошлого года 31-летний гражданин, находясь возле подъезда жилого дома, во время ссоры жестоко избил своего 44-летнего знакомого. На следующий день пострадавший скончался от полученных в результате избиения телесных повреждений.

Решением суда 31-летнему злоумышленнику была назначена мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru