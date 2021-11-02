ГИБДД напоминает жителям Мордовии о возможности оплаты административных штрафов со скидкой

Госавтоинспекция напоминает жителям Мордовии о возможности оплаты административных штрафов со скидкой.

В настоящее время имеет место возможность оплаты штрафов со скидкой в размере 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Стоит уточнить, что рассматриваемая возможность предоставляется только в том случае, если речь не идет о грубых административных правонарушениях.

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Источник: 13.мвд.рф