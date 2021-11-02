В Краснослободске предпринимателя осудили за покушение на мошенничество

В Краснослободске суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в покушении на мошенничество.

В первой половине мая позапрошлого года индивидуальный предприниматель заключил контракт с администрацией Краснослободского городского поселения стоимостью 2,4 млн рублей. Осужденный выполнил только часть работ, предусмотренных контрактом. При этом предприниматель намеревался похитить часть упомянутых денежных средств, указав в документации проведение работ, которые он в действительно проигнорировал.

Реализовать преступный замысел мужчине не удалось.

Суд оштрафовал злоумышленника на 300 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru