В Мордовии осужденным рассказали о вреде наркотиков

Сотрудники филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии прочитали осужденным, состоящим на учете, лекцию о вреде наркотиков.

В настоящее время на учете в филиале состоят 42 осужденных. Данные граждане были привлечены к ответственности по причине причастности к незаконному обороту наркотиков.

Известно также, что среди указанных граждан 12 человек имеют судебное предписание о прохождении курса лечения от наркотической зависимости.

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Источник: 13.fsin.gov.ru