В Мордовии полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Московской области

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов были изъяты наркотики у жителя Московской области.

Возле магазина, расположенного на территории населенного пункта Комсомольский, стражами порядка был задержан 39-летний житель Московской области, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 4,53 г.

Житель Подмосковья заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф