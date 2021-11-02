Интернет-мошенники оставили без денег студента из Саранска

В Саранске студент стал жертвой интернет-мошенников.

Несколько дней назад 23-летний студент одного из высших учебных заведений Мордовии приобрел два билета в театр. Знакомая молодого человека отказалась идти на спектакль. По этой причине парень решил оформить возврат билетов.

Молодой человек зашел на так называемый сайт-двойник настоящего билетного оператора, где, оформляя возврат, указал данные своей банковской карты. В итоге с банковского счета парня были похищены денежные средства в сумме 12 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф