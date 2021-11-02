Жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенника

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив интернет-мошеннику.
Недавно 23-летняя горожанка на сайте бесплатных объявлений разместила публикацию о продаже сертификата на авиаперелет в любое время. С девушкой в кратчайшие сроки вышел на связь неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести сертификат, но при этом также попросил её помочь ему купить билет, пообещав вернуть деньги.
В итоге горожанка, надеясь на честность незнакомца, перечислила за покупку билета 17 тыс. рублей, после чего её собеседник перестал выходить на связь.
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Источник: 13.мвд.рф