Жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенника

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, поверив интернет-мошеннику.

Недавно 23-летняя горожанка на сайте бесплатных объявлений разместила публикацию о продаже сертификата на авиаперелет в любое время. С девушкой в кратчайшие сроки вышел на связь неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести сертификат, но при этом также попросил её помочь ему купить билет, пообещав вернуть деньги.

В итоге горожанка, надеясь на честность незнакомца, перечислила за покупку билета 17 тыс. рублей, после чего её собеседник перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф