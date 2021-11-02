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Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Потапкин Владимир Михайлович 1984 года рождения в ноябре 2012 года ушел из дома и не вернулся обратно. С тех пор данный мужчина ни разу не вышел на связь с родными и близкими. Попытки установить местонахождение гражданина пока что не приносят никакого результата.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где в настоящее время находится или может находиться житель Саранска, полицейские просят сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102 (02).

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Источник: 13.мвд.рф