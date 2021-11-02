Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Потапкин Владимир Михайлович 1984 года рождения в ноябре 2012 года ушел из дома и не вернулся обратно. С тех пор данный мужчина ни разу не вышел на связь с родными и близкими. Попытки установить местонахождение гражданина пока что не приносят никакого результата.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о том, где в настоящее время находится или может находиться житель Саранска, полицейские просят сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102 (02).

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Источник: 13.мвд.рф