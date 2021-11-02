Прокуратура Ельниковского района выявила нарушение при реализации нацпроекта

Прокуратурой Ельниковского района Мордовии в результате проведения проверочных мероприятий было установлено, что во время реализации национального проекта «Здравоохранение» в селе Софьино было допущено нарушение при возведении фельдшерско-акушерского пункта.

На момент проверки в указанном фельдшерско-акушерском пункте на имеющемся персональном компьютере отсутствовал выход в Интернет. Оборудование, предназначенное для обеспечения доступа в Интернет, не было установлено.

Прокуратурой Ельниковского района с целью устранения нарушения в суд было направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.

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Источник: epp.genproc.gov.ru