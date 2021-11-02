В Саранске прокуратура следит за содержанием автомобильных дорог

Прокуратурой Ленинского района Саранска были проведены мероприятия в сфере соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы зимнего содержания автомобильных дорог.

На территории Саранска ожидается резкая перемена погоды, по причине которой может быть спровоцировано возникновение на дорогах снежных заносов, снежной корки и гололеда.

Прокурором упомянутого района Саранска руководителям организаций, ответственных за содержание дорог, было объявлено о необходимости поведения работ обозначенной направленности в соответствии с предусмотренными в данных случаях нормами.

Также читайте о том, что уроженца Кадошкинского района оштрафовали за ложный донос.

Источник: epp.genproc.gov.ru