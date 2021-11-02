Мошенники оставили без денег жителя Мордовии, решившего приобрести трактор

В Рузаевском районе местный житель лишился денежных средств при попытке приобрести трактор.

Недавно на сайте интернет-магазина 50-летний житель указанного района Мордовии обнаружил объявление о продаже трактора. Мужчина вышел на связь с продавцом. После общения с представителем интернет-магазина житель Рузаевского района принял решение о покупке трактора. Двумя платежами гражданин перечислил продавцу предоплату в размере 50 тыс. рублей.

Когда было озвучено требование о необходимости перечисления ещё 60 тыс. рублей, житель Мордовии понял, что имеет дело с мошенниками. Гражданин попросил вернуть ранее перечисленные деньги. После этого продавец перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф