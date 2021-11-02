МВД по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан

Представители ГУ МВД РФ по Мордовии напоминают гражданам о том, что в настоящее время действует запрет на проведение личного приема жителей республики.

Указанная мера, имеющая временный характер, была принята в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В настоящее время граждане могут направлять свои обращения на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций», а также оставлять их в почтовом ящике органа внутренних дел РФ.

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Источник: 13.мвд.рф