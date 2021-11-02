В Торбеево пойдет под суд женщина, обвиняемая в краже

В Торбеево суд вынесет приговор в отношении женщины, которая обвиняется в краже.

В прошлом году 42-летняя женщина проживала в доме своего гражданского мужа. Стоит уточнить, что своего жилья у данной гражданки нет. В декабре минувшего года сожители гостили у своих знакомых. В этот период времени между мужчиной и женщиной произошла ссора. После завершения конфликта последняя направилась в дом сожителя, откуда похитила два мобильных телефона, портмоне, рюкзак, спортивные штаны, удлинитель, а также денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, в августе прошлого года обвиняемая похитила с банковского счета гражданского мужа более 3 тыс. рублей. Эти деньги женщина потратила на покупку спиртного.

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Источник: 13.мвд.рф