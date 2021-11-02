Судебные приставы разыскивают жителя Ардатовского района

В Мордовии судебными приставами разыскивается молодой человек, который игнорирует свои обязательства по погашению долга.

Аверьянов Александр Иванович 1983 года рождения имеет долг в размере 413 тыс. рублей. Эти денежные средств должны получить несколько физических лиц.

Известно, что у данного гражданина нет постоянного места работы. Кроме того, молодой человек не проживает по месту своей регистрации в Ардатовском районе.

Информацию о местонахождении разыскиваемого гражданина можно сообщить по следующим телефонным номерам: 8 (8342) 29-70-15, 89271827109.

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Источник: r13.fssp.gov.ru