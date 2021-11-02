Заместитель главного судебного пристава Мордовии проведет личный прием граждан

В отделении судебных приставов по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам 28 февраля заместитель главного судебного пристава Мордовии Венера Спартаковна Байгельдина проведет личный прием граждан.

В ходе указанного приема граждане смогут получить информацию по вопросам, которые так или иначе касаются компетенции службы судебных приставов.

Рассматриваемый прием будет проведен в целях защиты законных прав граждан, а также оказания последним правовой помощи.

Гражданам, пришедшим на прием, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на прием осуществляется по следующему телефонному номеру: +7(83433)2-24-20.

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Источник: r13.fssp.gov.ru