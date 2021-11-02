Житель Саранска оплатил 77 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

В Саранске местным жителем были приняты меры по оплате штрафов после решения судебными приставами арестовать принадлежащее ему транспортное средство.

В свое время в связи с разного рода нарушениями ПДД указанный житель Саранска записал на свой счет 77 штрафов ГИБДД. При этом оплачивать данные штрафы горожанин не спешил. Мужчина принял меры только после того, как судебные приставы арестовали принадлежащий ему автомобиль марки «Опель».

Гражданин оплатил все штрафы, общий размер которых составил 72 тыс. рублей.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Московской области.

Источник: r13.fssp.gov.ru