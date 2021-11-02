В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека.

ДТП произошло утром 19 февраля на 5-м километре Восточного обхода. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Ланос», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Форд-Фокус», который совершал разворот.

В результате данного инцидента пострадали предполагаемый виновник аварии, его 25-летняя пассажирка и 44-летний водитель второго транспортного средства.

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Источник: гибдд.рф