В Рузаевском районе ДТП унесло жизнь 44-летнего мужчины

В Рузаевском районе произошло столкновение автобуса и фургона, в результате которого погиб человек.

Инцидент произошел вечером 19 февраля на 313-м километре трассы между Нижним Новгородом и Саратовом. Столкнулись фургон марки ГАЗ и автобус марки ПАЗ. Пока что нет сведений о том, по какой причине произошло столкновение транспортных средств.

От полученных телесные повреждений 44-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия. Кроме того, были травмированы три пассажира автобуса, среди которых 65-летний мужчина и две женщины 51- и 55-летнего возраста, а также 58-летний водитель фургона.

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Источник: гибдд.рф