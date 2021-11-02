В Рузаевке в результате ДТП пострадал 55-летний автомобилист

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал 55-летний автомобилист.

Днём 18 февраля в переулке Титова 55-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», что в итоге спровоцировало столкновение транспортных средств.

В результате данного ДТП телесные повреждения получил предполагаемый виновник происшествия. Автомобилист доставлялся в больницу.

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Источник: гибдд.рф