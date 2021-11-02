В Саранске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

На территории Ленинского района Саранска мужчина оказался под колёсами автомобиля на пешеходном переходе.

В ночь на 20 февраля на улице А. Невского 26-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», совершил наезд на 53-летнего мужчину. Последний в этот момент двигался по пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи данный мужчина был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф